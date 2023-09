Miks on vaja Võru muinsuskaitseala kaitsekorda muuta?

2019. aasta 1. maist jõustus uus muinsuskaitseseadus ja selle kohaselt muutuvad kõik senised muinsuskaitseala põhimäärused kaitsekordadeks. Nende põhiline erinevus on see, et põhimäärus on üldhaldusakt ehk laieneb kõigile ühe kohustusena. Kaitsekorra kinnitab vabariigi valitsus korraldusena ja iga üksikjuhtum on isikule vaidlustatav, seega annab see suurema õiguskaitse.