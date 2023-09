Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik lausus, et nahkhiirte päästeoperatsioone tuleb ette väga harva. «Päästjad on saanud väljakutseid, et aidata ruumidesse sattunud lindudel väljapääsu leida. Enamasti satuvad linnud suurtesse kaubandusruumidesse, kust ei oska enam välja saada.»