Valga loomaarst: Venemaal on olemas kõiksugused nakkushaigused

Valga loomakliiniku veterinaar Jaan Luht sõnas, et kuigi inimesed peaksid oma loomad vaktsineerima marutaudi vastu, on kohalikele loomadele suurem oht hoopis sigade Aafrika katk ehk Aafrika seakatk.

Selle nädala alguses alustati Kirde- ja Kagu-Eestis metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist, et kui Venemaalt peaksid üle piiri tulema nakatunud ulukid ja siin elavaid loomi ründama, ei hakkaks haigus siin levima. Jaan Luht aga sõnas, et Eestis ei ole marutaud nii suur probleem, kui see on Põhja-Aafrikas ja Aasias, eriti Indias.