Kuna Otepää on Eesti talvepealinn, on suusatamine paljudele sealsetele inimestele sama omane nagu kõrbele liiv. Samamoodi on ka 19-aastase Danilasega, kes praeguseks mäesuusatamisega tegelenud 14 aastat. Ta on ka Eesti rahvuskoondises ja käib aktiivselt kodumaad esindamas.