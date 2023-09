Sellest sügisest Valga vallas asuvat Lüllemäe kooli juhtival Kasel on kiire aeg. Dokumendid vajavad täitmist, aruanded esitamist, õpetajate koormused paika saamist. Ilusat ilmagi tuleb ära kasutada. Juba on lastega käidud rabamatkal ja seenel, õunamahlagi tehtud.

«Ma ei saa seda ametlikult kinnitada, aga kuna Valgamaa ja Hiiumaa on kõige metsasemad Eesti maakonnad ja Lüllemäel on igas suunas mets, on väga võimalik, et Lüllemäe põhikool on maailma kõige metsasem eestikeelne kool. Nii palju kui võimalust on, peaks seda ära kasutama,» rääkis Kase.