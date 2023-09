Taevaskojas tegutsevad kormoranid

«Seekord õnnestus näha nelja kormorani korraga. Küllap on tingimused nii head – suvi ju veel kestab –, et nad pole ennast lõuna poole sättima hakanud. Võib arvata, et järgmine aasta on nad paisjärvel tagasi ja siis juba suurema seltskonnaga,» lausus linnud pildile püüdnud Taevaskoja külavanem Ahti Bleive.