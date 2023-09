«Kuna Setomaa on mulle inimesena andnud palju, soovin midagi ka anda kodukandile vastu ning leian, et poliitika on selleks hea võimalus. Reformierakonnas saan seista hea kohaliku elu edendamise eest ning aktiivselt panustada organisatsiooni arengusse,» lausus Gomozova.