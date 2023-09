Tõrva valla ettevõtjad kogunesid ümarlauale

Ruusmann väljendas heameelt, et kohtumised on taas populaarsust kogumas. «Alustasime piirkonna ettevõtjatega regulaarsete kokkusaamiste korraldamist 2011. aastal, vahepeal olime sunnitud pidama pausi koroona tõttu. Nüüd on traditsioon taastunud ning ettevõtjad jätkuvalt tahavad ja peavad vajalikuks kokku tulla,» rääkis Ruusmann ning lisas, et rasketel aegadel on ühtse jõu koondamine veelgi kriitlisema tähtsusega ning ühtne tegutsemine on Tõrva piirkonna edu võti.