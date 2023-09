Põllumajandus- ja toiduamet kutsub mee- ja mesindusmessile

"Ka mesilaste pidaja on loomapidaja ja peab oma mesilased registreerima põllumajandusloomade registris (PRIA), seda olenemata mesilasperede arvust ja tegevuse eesmärgist," rääkis PTA loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Kärt Jaarma.

Tema sõnul on mesinikud muutunud teadlikumaks ja registrisse registreeritud mesilate arv on aastate jooksul kasvanud. Laupäeval saab muu hulgas arutleda meemüügi teemadel.

Pühapäeval on kohal usaldusmesinik Arvi Raie, kes on loomaarst ning kelle tööks ja südameasjaks on Eesti mesindussektori arendamine.