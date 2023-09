Suplejad peavad siseveekogudest oma lemmikuks Peipsi järve

Siseveekogude esikaheksa on Peipsi järv, Vihula järv Lääne-Virumaal, Aidu järv Jõgevamaal, Porkuni järv Lääne-Virumaal, Võrtsjärv Tartu/Viljandimaal, Valgevälja karjäär Haapsalus, Viitna pikkjärv Lääne-Virumaal ja Väinjärv Järvamaal-

Eesti kõige lemmikumad mererannad on Kunda ja Võsu, mis asuvad Lääne-Virumaal. Esikohale tulnud Kunda rand on suvitajate südamed võitnud puhta ja ilusa liivaranna poolest ja seda nimetatakse lausa «Eesti Ibizaks».

Siseveekogudest on kõige populaarsem Peipsi, kusjuures lemmikkoht vetteminekuks on Kauksi rand.

«Tahtsime lihtsa ülesandega kutsuda inimesi Eestit kaardiakna kaudu avastama ja rõõmu valmistab see, kui palju inimesi üleskutsest osa võttis. Märgiti mererandasid, väiksemaid ja suuremaid järvesid, vetteminekukohti jõgede ääres ja ka rabalaukaid. Tulemused on kohati päris üllatavad – ei oleks osanud ennustada Kunda randa eestlaste suurimaks lemmikuks. Samas on minul Kundas ujumas käimata, ehk leian isegi uue lemmiku. Igal juhul kutsun kaarti tulevikus kasutama, kui oma suviseid sõite planeerite,» lisas Rehemaa.