GALERII ⟩ Setod kutsusid maale elama

Maal Elamise päeva eesmärk on avada uksed tegusatele ja säravatele inimestele, et aidata neil leida omale sobivat elupaika maal.

Muude sündmuste seas võttis külalisi vastu ka Uusvada Kultuuriküla. «Kujundame ja loome ise oma elukeskkonda,» sõnas Uusvada külavanem Rein Järvelill. «Teeme asju koos ja tundub, et me pole enam üksi ning kõik tahavad tulla siia, et näha millega kultuuriküla tegeleb.»