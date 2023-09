Lõppes metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

Toomvap lisas, et Eesti on küll marutaudivaba maa, kuid kuna tegu on haigusega, mis haigussümptomite väljakujunemisel lõpeb surmaga. Nii inimesel, kui loomal, tuleb haiguse taaslevikut ennetada. Parim viis selleks on loomade vaktsineerimine. „Marutaud on väga levinud meie idanaabri juures. Teiste riikide kogemus näitab, et marutaud võib nakatunud metsloomade või hulkuvate koduloomadega taas levida piirkonda, mis on mitmeid aastaid olnud haigusest vaba. Nii juhtus Poolas aastal 2021, samuti Ungaris, kus eelmisel nädalal tuvastati marutaudile positiivne rebane. Seega tuleb olla valvas ning vaktsineerida nii mets- kui ka lemmikloomi,“ lisas Toomvap.