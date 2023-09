Võrus ja Valgas purunesid suve viimasel päeval soojarekordid

26. septembril 1975 on Valgas mõõdetud 24,8 kraadi ja Tõraveres 24,3 kraadi. 27. septembril 1947 on Valgas mõõdetud ka 24,7 kraadi. 29. septembril on ainult Võrus üle 23 kraadi mõõdetud: 2007. aastal 23,4 kraadi.