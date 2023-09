GALERII ⟩ Eestlased võtsid lätlastelt Ape laada üle

Ape laada südames meega kaubelnud lätlanna kinnitas, et vähemalt pooled laadalised on kindlasti Eestist. «Eestlased teavad, et mesi on siin odavam, eks selle pärast siia sõidetaksegi,» sõnas ta. «Mesi läheb väga hästi kaubaks – seda ostetakse tõesti palju.»

Vestlusesse sekkus ka Läti meega kaupleva naise vene keelt kõnelenud kunde, kes tõdes, et meekilo on Eestis vähemalt kaks eurot kallim. «Käime siin juba mitmendat korda, kuid seekord kulges sõit nii, et autod olid Ape poole sõites pikas kolonnis,» lisas ta.

Laadal mõne tunni jooksul ringi vaadates tundus tõesti, et Apes olid kohal kindlasti tuhanded laadalised ning pole ka välistatud, et päeva jooksul võis sealt läbi käia kuni 10 000 inimest.

«Tullakse ikka hinnavahe pärast, siin on soodsamad näiteks mesi, taimed, küüslauk ja jõhvikad,» rääkis laadal teede ristis, heal nurgapealsel letil kaubelnud Eesti mees. «Olen Apes käinud neli-viis aastat ning mõned tooted on siin tõesti kuni kolmandiku võrra odavamad.»

Kauplejate jaoks on tema sõnul ka kohamaks tunduvalt odavam, kui Eestis. «Kui näiteks Lüübnitsa laadal maksin ühe päeva eest 15 eurot letimeetri eest, siis siin on tasu 3-4 eurot,» nentis mees. «Laada korraldaja ei ole veel käinud raha korjamas, kuid Apes maksan oma 10-meetrise müügileti eest kokku võibolla 40 eurot.»