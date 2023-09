Kõrgema hinnaklassiga kaup viis mööblitootja ostumahu vähenemiseni

Praegu, mil puidutööstuses on rasked ajad ning töötajaid koondatakse, seisab Võrumaal asuv firma Wermo AS silmitsi teise probleemiga - nad toodavad enda kliendisegmenti arvestades liialt kallist mööblit.

Firma tegevjuht Raul Vene rääkis, et üldine turuolukord mööblisektoris on eelnevate aastate tõusust hoogu maha võtmas ja vaikselt jõudmas 2019. aasta tasemele. «Mööblit ostetakse, kuid selle puhul keskendutakse pigem odavamale otsale. Kuna Wermo odavat nn mahutoodet ei tooda on ka meie tooteklassis märgata ostumahu vähenemist,» sõnas Vene.