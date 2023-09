Tiit Loim: manipuleerimise uskumatu kergus

See on häiriv mõte, kuid inimesed ei erinegi mõnedest usaldavatest loomakestest eriti palju. Kui hiljutises persooniloos lausus talupidajast koolidirektor Mart Kase, et kitsedele ja lastele tuleb mõlemale anda vabadust, kuid seada piirid, siis sarnaseid analoogiaid leiab teistestki eluvaldkondadest. Kui inimkond võib käituda nii nagu Natsi-Saksamaal või praegu Venemaal, on selge, et manipulaatorile on paljud inimesed kui voolitav savi. Õigeid nuppe vajutades võib jõuda uskumatute tulemusteni.

Näiteks käib meil praegu pidev inimeste petukõnedega pommitamine ja päris paljud annavadki raha tüüpidele, kelle käitumisviisi kohta on igal pool hoiatusi: päris pank ei küsi teie paroole; ka ei ole tõenäoline, et telefonis pakutav «hea võimalus» raha teenimiseks saab alguse kuhugi tundmatule kontole 10 000 euro kandmisest. Ometi need skeemid kahjuks töötavad, inimesi tuleb vaid mõjutada õige nurga alt.



Arvestades, milleks kõigeks inimesed võimelised on, peab isegi tänulik olema, et me täielikus kaoses ei ela.

Samamoodi pealtnäha hämmastavad on lood, kuidas mehed väidavad internetis naistele, et nad on printsid või ettevõtjad, kellel mingil põhjusel on laenu vaja. Ja see tõesti toimib. Tunded, lootus, hirm – neid kõiki annab petistel edukalt ära kasutada.

Finants- ja kaubandusmaailma keerukus aga tagab, et sanktsioonide ajal ei tohi Venemaaga kaubelda, ent mingit ümber nurga teed mööda saab seda ikka teha, sest augud määrustes võidavad talupojamõistuse. Kas peaminister teab oma abikaasa tegemistest, on raske kindlaks teha. Kokkuvõttes saab Kaja Kallas ametisse jääda ja nüüd on fookuses juba uued uudised.

Hullemadki asjad ununevad, sest mälu ei ole valijate tugevaim külg. Asjast rohkem huvituvad saavad omakeskis rääkida kilekotirahast, lindiskandaalist ja millest kõigest veel, aga liiga paljude valijate hääled lähevad lõpuks sinna, kus on õige tunne või lootus. Et nüüd tehakse asju «teisiti» ja «ta jätab hea mulje».