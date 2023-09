Šokeeriva paljastuse teinud talitaja: vaatepilt oli justkui õudusunenäost

Näkk oli sel aastal ametis kolme Eesti suurima munatootja juures. Need on Valga vallas paiknev Linnu Talu OÜ, Põlva lähedal tegutsev Eesti Muna ja Harjumaal asuv Dava Foods. Kokku toodetakse neis kohtades 95 protsenti Eesti puurikanamunadest. Farmidesse läks ta tööle, et näha, mis suletud uste taga toimub.