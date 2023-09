Võrumaal alustavad ainulaadsed tehnoloogiaringid

«See, et Kagu-Eestis ja tegelikult Eestis tervikuna ei ole tehnoloogiavaldkonnas kuigi palju praktilisi huviringe, on olnud pikaajaline väljakutse. Nõnda pole põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastel tegelikult võimalustki tehnoloogiavaldkonda väljaspool kodu tundma õppida. Enamusel pole selleks võimalusi ka kodus. Arvestades, et kutseõppeasutustes on olemas nii ruumid, seadmed kui ka juhendajad, ongi kõige loogilisem selliseid huviringe käivitada just kutseõppeasutuste juures,» sõnas EWERSi (endine Võrumaa kutsehariduskeskus) direktor Eveli Kuklane.