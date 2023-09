Otepääl tuli ristipuude kaitseks maanteelõigu planeeringut muuta

«Esialgsel hinnangul on Kastolatsi ristimetsa kultuuriväärtus samaväärne riikliku kaitse all olevate ristimetsadega ja vastab riikliku kaitse kriteeriumitele, lisaväärtuse annab ristimetsa asukoht ristipuude tänapäevase levikupiirkonna äärealal,» teatas Kaalepile muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõunik Pikne Kama.

«Siiski on Kastolatsi ristimets tähistatud looduslike pühapaikade kaardil,» kinnitas Kaalep. Hiite Maja peetav kaart eemaldati ja andmekogu aastaid tagasi maa-ameti kaardikihtide seast.

«Küsisin selle kohta kevadel riigikogu liikmena infotunnis keskkonnaminister Madis Kallaselt ja seejärel esitasin pöördumise Maa-ametile,» ütleb Kaalep. «Pühapaikade kaart peab olema kõigile võimalikult kättesaadav. Muidu olemegi tänases olukorras – mina kohalikuna tundsin huvi ja märkasin projektis suurt viga, aga väga paljud ei teagi, et siin ristipuud on. Kui poleks märkajat olnud, kardan väga, et ristimets olekski raadamisele läinud.»