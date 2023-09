Nädala lõpus jõuab Eestisse senisest külmem õhumass

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunatuul 3-9 m/s. Sooja on 11-17 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Pärastlõunal jõuab saartele vihmasadu ja levib üle maa ida suunas. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 16-20, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.

Laupäeva öö hakul on pilves ilm ja sajab vihma, pärast keskööd lääne poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Edela- ja läänetuul tugevneb 6-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 14-17 kraadi.

Pühapäeval kaugeneb madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele ja selle lääneserva mööda jõuab Eestisse külmem õhumass. Sajab hoovihma ning puhub tugev lääne- ja loodetuul. Öösel on sooja 7-12, rannikul kuni 14 kraadi, päeval 13-16 kraadi.