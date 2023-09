«Riigieelarve läbirääkimised on olnud pingelised ning Koidula piiripunkti küsimust arutati valitsuses korduvalt. Pean tõdema, et pikkade arutelude tulemusena saime vabariigi valitsuse ümber veenda ning Koidula piiripunkt jätkab senisel kujul,» kirjutas Läänemets vallajuhtidele. «Kinnitan, et siseministeerium ei ole täna piiripunkti sulgemise ega liikluse osalise piiramise ettepanekut vabariigi valitsusele teinud.»