Üks puidutööstusfirma koondab töötajaid, teine kasvab

Võrumaal tegutsev saetööstus AS Toftan teatas möödunud kolmapäeval, et tooraine pikaajalise puudumise tõttu koondab 32 töötajat. Samal ajal aga on Eesti üks juhtivaid ettevõtteid Graanul Invest nii Osulas kui ka Helmes uusi töötajaid juurde võtnud.

Siiski on ka Graanul Investil tooraine puudujäägi tõttu probleeme tekkinud. «Käesolev aasta on olnud väljakutserohke ka meile,» tõdes Graanul Investi kommunikatsiooni- ja brändijuht Karit Kaasik. «Kasutame toorainena puidu- ja metsatööstusest ülejäävat materjali, seega mõjutab üldine sektori käekäik meidki. Muutunud majanduslik olukord on kaasa toonud selle, et ehitussektoris on vähem tööd, mis omakorda vähendab saeveskite töö hulka ja seetõttu ka kaskaadiefektina meieni jõudvat tooraine hulka.»