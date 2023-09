Hariduskeskuses alustab kaks tehnoloogiaklubi

«Eestis pole tehnoloogiavaldkonnas kuigi palju praktilisi huviringe. Nõnda pole põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastel võimalustki seda valdkonda tundma õppida. Kuna aga kutsekoolides on olemas nii ruumid, seadmed kui ka juhendajad, ongi kõige loogilisem selliseid huviringe käivitada just kutseõppeasutuste juures,» sõnas Ewersi direktor Eveli Kuklane. «Sellest, et tehnoloogia- ning inseneeriavaldkond oleks õppijate hulgas arvestatav edasiõppimissuund, sõltub väga palju meie majanduse toimetulek tulevikus.»