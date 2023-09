Valitsuskoalitsioon esitles 2024. aasta riigieelarve kokkulepet kui suurt töövõitu. Tegelikult on see aga kui sangpomm Eesti majanduse ja inimeste pihta. Eesti majandus on langenud kuus kvartalit järjest, kuid ettevõtluse turgutamise asemel tegeleb valitsus kärbete ja maksutõusudega.