Reemo Voltri: õpetaja väärib paremat

Eesti on pikka aega uhkustanud oma haridussüsteemi kõrge kvaliteedi ja hariduse olulisusega. Kuid kas need sõnad peegeldavad tegelikkust? Riigikogu valimiste ajal lubasid erakonnad õpetajatele paremaid palga- ja töötingimusi, kuid valimised on möödas ja lubadused tunduvad olevat unustatud.