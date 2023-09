Valgjärve külamaja avamine tekitas suurt huvi

«Kaua oodatud külamaja on lõpuks avatud, raamatukogu on saanud nüüdisaegsed ja valgusküllased ruumid ning nüüd on kogukonna aeg see maja sisuga täita,» sõnas vallavanem Mikk Järv.

«See maja on keskus, mis ühendab meid kõiki. Koht, kus saame koguneda, jagada ideid ning luua uusi mälestusi. See maja on tõestuseks sellele, kui oluline on kogukonna ühtsustunne ja koostöö. Teeme Valgjärve külamaja kohaks, kus igaüks tunneb end teretulnuna ja kus iga idee on väärtuslik.»