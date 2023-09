Mulgimaa otsib suurvormide ideid

Mulgimaa arenduskoja juhatuse esimees Maido Ruusmann (pildil) sõnas, et taieste loomise peamine mõte on tekitada assotsiatsioon Mulgimaaga. «Mulgimaa on tuntud rikkaliku kultuuripärandi, suurepärase looduse ning mulkide nutikuse ja tarkuse läbi, kuid avalikus ruumis on meil tunnetusega jätkuvalt probleeme – puudub arusaamine, et viibin Mulgimaal,» rääkis Ruusmann. «Just seda probleemi käimasolev ideekonkurss lahendama hakkabki ning nii tekivad igasse Mulgimaa valda väravad.»