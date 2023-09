Jaan Rapp: president Karise valikud

Tänavu on aga Alar Karise hoiak presidendina muutunud jõulisemaks ja ta on hakanud rohkem päevapoliitilistel teemadel sõna võtma. Ei ole tegu sugugi mingi mugavuspresidendiga, kelle suurim eesmärk on auväärsel positsioonil särada ja oodata, et ta viie aasta pärast tagasi valitakse.

Karise senile ametiajale presidendina tagasi vaadates tuleb tõdeda, et mullu oligi meie sisepoliitikas soliidsem aeg. Tänavu on aga asjad Eesti poliitikas läinud sedavõrd käest, et riigipea lihtsalt pidi oma sõna sekka ütlema. Ning just Alar Karise varasem tagasihoidlikkus sisepoliitikasse sekkumisel annab nüüd suurema kaalu sellele, mida ta viimastel kuudel öelnud on. Kahju vaid, et meie poliitikud oma kõrvad tema seisukohtade ees suuresti sulgenud on.