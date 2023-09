Muinsuskaitsepäevad pakuvad Võrumaal mitmekesist programmi

«Pärand elab, säilib ja areneb tänu meie oma Eesti inimestele ja kogukondadele, see on kõigile kättesaadav ja igaühel on võimalus pärandi hoidmisesse panus anda,» ütles muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson. «Sel aastal saab muinsuskaitsepäevade raames minna külla väga paljudele kutsujatele, nautida eriilmelisi väljapanekuid ja tutvuda uute toredate inimestega, kellele meie kultuuripärandi hoidmine ja edasikandmine on südameasjaks.»