Kahjuks ei taibanud ükski kohapeal viibinud ajakirjanik pöörata tähelepanu tõsiasjale, et Reformierakonna kanda on alates 2021. aasta algusest olnud peaministri ja rahandusministri portfellid ning kui seni on tulekahju bensiiniga kustutatud, siis nüüd ongi kibe tõehetk kätte jõudnud. Aga süüdlast on vaja leida konkurentide hulgast ja kui teda päriselt olemas ei ole, tuleb ta välja mõelda.