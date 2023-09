Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Steven Ilves sõnas Lõuna-Eesti Postimehele, et tänavu on Võru-, Valga- ja Põlvamaal tuvastatud kokku 120 narkojuhtumit. Kogu Lõuna prefektuuri haldusalas on selliseid juhtumeid olnud kokku pea 500.