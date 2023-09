Selgus Lidli Võru kaupluse tulevane väljanägemine

«Enne ehitust tuleb läbida veel mitu protsessi – projekteerimine, ehitusloa taotlemine ja saamine jne,» rääkis Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel. «Ehituse algusaega on seega hetkel veel vara kommenteerida, kuid teeme kohaliku omavalitsusega igati koostööd, et protsess oleks meie poolt igati sujuv.»

Lidl avaldas ka Võru poe arhitektuurikonkursi võidutöö visandi. Seppeli sõnul tuleb praegu veel arvestada, et tegemist on esialgse visandiga ning lõplikku versiooni võib tulla muutusi. Võidutöö autor on projekteerimis- ja arhitektuuribüroo Sirkel ja Mall. Pood kerkib Võrus Jüri ja Luha tänava nurgal asuvale tühjalt seisnud maa-alale.

«Konkurents Eesti jaeturul on väga tihe, kuid leiame, et nii Võrus kui Valgas on puudu antud hinna ja kvaliteedi suhet pakkuv jaekett ning Lidl plaanib selle tühimiku täita,» sõnas Seppel. «Väljakutseid me ei karda. Huvi meie vastu on suur ning seda näitab ka asjaolu, et paljud lõunaeestlased ei pea paljuks oma oste Tartu Lidlites tegemas käia.»