Haruldane vaatepilt ⟩ Võrumaal jäi kaamera ette põder kolme vasikaga

„Sellised vaatepildid on ikka suhteliselt harukordsed. Sel aastal on teada vaid Raplamaal liikunud põdralehmast, kes oli samuti kolme vasikaga, aga see on Võrumaast oluliselt kaugemal,“ selgitas rajakaamera omanik Hannes Varik.

Tavaliselt on põdralehmal 1-2 vasikat, kolme vasikaga lehm on väga haruldane, teatab Eesti Jahimeeste Selts oma kodulehel. Seda enam, et nüüd on neid teadaolevalt lausa kahes maakonnas. Juuli keskpaigas teatas kohalik jahimees Raplamaal sama suurest pesakonnast.