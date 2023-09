Kagu-Eestis võistlevad droonide tuvastamises Euroopa tippettevõtted

Lõppvõistlus kestab 18. septembrist kuni 6. oktoobrini ning seal osalevad Euroopa Liidu riikide ettevõtted, mis arendavad droonide ja teiste madalal kõrgusel lendavate objektide tuvastamiseks mõeldud tehnoloogiaid. Võistlust korraldab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) koostöös Sisekaitseakadeemiaga ning Politsei- ja Piirivalveametiga (PPA).

Võistluse eesmärk on innustada Euroopa Liidu riikide ettevõtteid välja töötama lahendusi, mis aitavad tuvastada EL-i piire ületavaid madalalt lendavaid objekte. Kagu-Eestis peavad ettevõtted oma tehnikat esitlema ning katsetama mitme nädala vältel reaalsusega sarnanevates tingimustes.

„Frontex valis selle esmakordse võistluse korraldamise kohaks just Eesti, kuna meil on olnud väga hea koostöö PPA-ga ning Sisekaitseakadeemiaga. Samuti on Eesti varem edukalt korraldanud sarnaste tehnoloogiatega seotud üritusi ning mõistab hästi valdkonna õigusraamistikku,“ rääkis Frontexi uurimis- ja innovatsioonisektori juht Zdravko Kolev.

„Lisaks pakkus Eesti võistluse jaoks täiusliku asukoha, mis vastab igati meie vajadustele. Eesti asutuste abi on olnud võtmetähtsusega lõppvõistluse edukal läbiviimisel ja on väga oluline meie välispiiride turvalisemaks muutmisel,“ sõnas Kolev.

PPA piirivalveosakonna juhi Veiko Kommusaare sõnul areneb droonide tuvastamise ja tõrjumise tehnoloogia väga kiiresti ja on kaasaegse piiri valvamises aina olulisem tegur. „Me soovime, et Eesti välispiiril oleksid tulevikus parimad seadmed, et tõkestada võõraid lennuvahendeid. See, et saame Frontexi korraldatud võistlust Kagu-Eestis võõrustada, on suur au ja võimalus lähedalt näha neid seadmeid, mida suure tõenäosusega kasutame ka ise tulevikus Euroopa Liidu välispiiri valvamisel,“ ütles Kommusaar.

Sisekaitseakadeemia rektori Kuno Tammearu sõnul on akadeemial mitu põhjust korraldada nii kõrgetasemelist võistlust. „Ühest küljest soovime anda oma panuse meie riigi ja terve Euroopa Liidu turvalisemaks muutmisele. Teisest küljest aga peame me pidevalt ise arenema ja juurde õppima selleks, et hästi õpetada ja teha tõhusat teadus- ja arendustööd siseturvalisuse valdkonnas. Siit võistluselt saadavad teadmised, kogemused ja kontaktid on meie spetsialistide jaoks hindamatu väärtusega,“ rääkis Tammearu.