Politsei käivitas Lõuna-Eestis kolm otsingut metsa eksinud inimeste leidmiseks

Esimene teade laekus kella 12 paiku, et Setomaal on 60-aastane naine läinud sohu, eraldunud tuttavatest ning ära eksinud.

Operatiivtalituse juht Ottomar Virk rääkis, et naise otsingutesse kaasati droon ja koerapatrull. Ametnikud olid naisega telefoniteel pidevas ühenduses ning juhendasid naist, kes siis lõpuks iseseisvalt metsast välja jõudis.

Järgmine teade laekus häirekeskusesse kella 15 paiku, kus 54-aastane naine teatas, et ta on Kolkja alevikus metsa eksinud ning ei oska sealt enam välja tulla.

Operatiivtalituse juht rääkis, et kuna naisel oli kaasas telefon, siis sai ta endale kohe abi kutsuda, kui aru sai, et iseseisvalt teed metsast välja ei leia. «Metsa lähistel lasime ATV-ga sireeni ning siis leidis naine tee juba meieni,» lisas Virk

Viimane teade laekus häirekeskusesse kella 17 paiku, et 80-aastane mees on läinud Jõgevamaal metsa ning sinna eksinud. Käivitati otsingud, millesse kaasati ka droon ja koerapatrull.

Tore on tõdeda, et mehel oli kaasas telefon, tänu sellele saime otsinguala koheselt väiksemaks. Kuid telefoni käsitlemine oli vanemaealisele keerukas ning ühel hetkel sisse- ja väljahelistamine enam ei toiminud. Õnneks leidis ta öösel kella kahe paiku ise tee metsast välja ja temaga on kõik korras» sõnas Virk.

Operatiivtalituse juht ütles, et on tunnustamist väärt, et kõigil kolmel eksinul oli kaasas mobiiltelefon, millega sai kiiresti abi kutsuda. Samuti reageerisid kõik metsas olijad mõistliku aja jooksul ning ei jäänud abi kutsumisega ootama. «Kindlasti peaksid vanemaealiste puhul lähedased veenduma, et telefoni kasutamine on selge ja abi kutsumine hiljem tehniliste oskuste taha ei jääks. Otsingute käigus palume telefoniakut säästa ja muid telefonikõnesid mitte teha.» lisas Virk.

Kuna metsas marjul- ja seenelkäik pole veel selleks aastaks möödas, palub politsei metsaminekuks piisavalt valmistuda. Metsaminek ei tohi jääda pimedale ajale ning teavitage lähedasi, kuhu täpsemalt plaanis on minna. Ilmastikuolud on muutlikud ning metsa minnes võtke kaasa ka soojemad riided. Võimalusel võtke kaasa valge ämber, sest just valget värvi on päästjatel kõige kergem loodusest märgata,» toonitab Virk.

Metsa või rappa minnes:

- võtke kaasa täislaetud akuga mobiiltelefon;

- riietuge erksavärviliselt;

- teavitage lähedasi kuhu ja millal lähete.