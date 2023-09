Võrus tuleb ettevõtluskonverents

Konverentsi peaesineja on Tartu ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane, kes on sellest aastast Eesti Panga nõukogu esimees.

«Lavale astuvad nii Eesti ülikoolide esindajad kui ka ettevõtjad, kes on oma valdkonnas silma paistnud. On hea meel, et konverentsil räägivad oma lugusid ettevõtted nagu Shroomwell OÜ, Siidrikoda OÜ ja teised,» ütles ürituse peakorraldaja Ivi Martens.