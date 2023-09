Saverna koolimaja saab uue katuse

Direktor Tiit Tammaru sõnutsi katuse remont koolielu kuigivõrd ei mõjuta. «Meie liikumist väga ei piirata. Katust vahetatakse tõstukite pealt, mistõttu mõned aiad vahetult seina ääres küll on. Tänapäeval enam ei panda tellinguid hoone ümber, vaid tõstukid liiguvad lihtsalt edasi. Ehk parkimisruumi on natuke vähem, aga sellega saab hakkama,» lausus ta.

Lahti võetud katuseosa panevad ehitajad igal õhtul kinni. «Nädala lõpuks on kogu roovitis vahetatud. Järgmine nädal läheb juba katusepleki panekuks. Praegu on nad ajakavast isegi ees, sest ilmaga on vedanud. Eks näis, mis ilm edasi teeb,» märkis koolijuht.