Põlvamaalt leitud kotkajäänused andsid teadlastele uurimisainet

Keskkonnaagentuuri sõnul haldab Eestis kogu rõngastamisega seotud infot Matsalu rõngastuskeskus, kes tuvastas, et Põlvamaalt leitud merikotka puhul oli tegu 2012. aastal Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal rõngastatud isendiga, kes oli üks kahest pojast pesas. See teeb selle linnu vanuseks natuke üle kümne aasta. Küll aga ei ole tegu kõige vanema isendiga, sest 2017. aastal saadi Hiiumaal Tahkunas pildile lausa 33-aastane rõngastatud merikotkas – see on vanuserekord Eestis.