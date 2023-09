ÜKS KÜSIMUS 〉 Millist nõu võivad saada Võru linna ajalooliste hoonete omanikud?

Tiina Hallimäe, Võru linnavalitsuse arendusjuht:

Sel neljapäeval toimunud esimene nõustamispäev näitas, et inimeste küsimused on väga komplekssed. Neis on väga palju eri nüansse, mis vajavad vastamiseks erisuguseid kompetentse. Seega keskenduvad eri valdkondade spetsialistid nõustamisel ühise laua taga igale konkreetsele hoonele. Igale hoonele on planeeritud individuaalne aeg kuni 45 minutit.