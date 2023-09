Kõige kauem on Valgas uut kodu oodanud üheksa-aastane koer Bruno

«Bruno on vanakene, umbes üheksa-aastane. Teda on tahetud ketikoeraks võtta, aga sellisel juhul me inimesele koera ei anna. Meil käivad siin vabatahtlikena mees ja naine, kes endale koera võtta ei saa. Neile väga meeldib Bruno ja mõnikord käiakse temaga iga päev jalutamas. Koer väga rõõmustab, kui neid näeb,» räägib Jana Juhkam.