VIDEOLUGU ⟩ Liitlasvägede baas Võrumaal sai nurgakivi

«Tsiatsungõlmaa vastuvõtualale on plaanis ehitada erinevad majutushallid, üks remondihall, söökla ja pesemishall,» rääkis Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru. «Ehitaja on täpselt nii kaugele jõudnud, et kuue majutushalli kandvad konstruktsioonid on püsti pandud.»