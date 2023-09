Valgas on septembris ärandatud mitu sõidukit

Kuu alguses ärandati Valgas Metsa tänavalt kaks sõidukit, millest ühega sõideti vastu väravat ja teisega kruusahunnikusse. Sel nädalal sai politsei veel kolm teadet ärandatud sõidukite kohta, teatas Lõuna prefektuur.

Esmaspäeval laekus politseile info, et Valgas Tehnika tänaval on bussipeatuse taga põõsas Volkswagen, kust pealtnägija sõnul jooksid välja kolm noormeest. Teisipäeval sõideti Valgas ärandatud Citröeniga üle äärekivi ja vastu põõsast ning kahjustati kõrval seisnud BMWd. Reedel teatati taas, et Valgas on Roheliselt tänavalt varastatud sõiduk. Politseinikud reageerisid teatele ja leidsid autost kaks alaealist.

Politsei palub auto omanikel uksed alati pärast sõitu lukustada ja mitte jätta võtmeid autosse. Lukustamata sõiduk, kus on ka võtmed sees, võib kergelt sattuda varaste kätte. Samuti võivad lapsed proovida autoga lõbusõitu teha ja panna seeläbi ohtu nii iseennast kui teisi inimesi.