GALERII ⟩ Väike küla sai korvpalliväljaku võrra rikkamaks

«Eesmärk on praegusel nutiajastul lapsi liikuma saada,» tõdes eestvedaja, MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa treener Olver Kaljuvee reedel aset leidnud avamisel. «Ülivõrdes tänan kõiki abilisi ja aitajaid, kes andsid oma panuse selleks, et väikeses Sooru külas saaks korvpalli mängida. Väljaku rajamise taga on nii ettevõtted kui kohalikud elanikud. Olemes südamest tänulikud!»