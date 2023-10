Otepää Veevärk pälvis tõhusa kaugkütte märgise

AS Otepää Veevärk nõukogu esimees Ermo Kruuse selgitas, et märgis tõendab ja tunnustab kaugküttesüsteemi tõhusust, kvaliteetsust ja usaldusväärsust. Lisaks tähendab märgis, et enamus soojust toodetakse taastuvenergiast.

«Otepää Veevärk toodab toasooja säästlikult, hakkepuidu baasil ning tegeleme igapäevaselt ka süsteemide arendamisega, et tarbijatele võimalikult head teenust pakkuda,» lisas Kruuse.

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühing koostöös Tallinna tehnikaülikooliga töötasid välja meetodi kaugkütte energiatõhususe arvutamiseks tõhusa kaugkütte märgise jaoks. See märk tähendab, et tegemist on millegi kvaliteetse ja usaldusväärsega, milles ei pea pettuma.

Märki on välja antud juba paar aastat.