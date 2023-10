VIHMA JA TUULT ⟩ Kõledad sügisilmad võtavad võimust

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaaretuul 3–9, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 5–9, rannikul kuni 13 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt läänetuul 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,6–1,2 meetrit. Kohati võib hoovihma sadada. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 11–13 kraadi.

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3–9, pärastlõunal saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 14–17 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 3–7 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Võib sadada hoovihma. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 14–16 kraadi.

Erakordselt aktiivse keerisega madalrõhkkond liigub nädala keskel Soome lahele ning toob vihmasadu ja tõstab tuule tugevaks.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8–12, rannikul kuni 15 kraadi. Teisipäeva ennelõunal on taevas muutlikult pilves. Kohati sajab vähest vihma. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib lõunast põhja poole. Tuul pöördub edelast lõunasse ja kagusse 4–9, rannikul puhanguti 13. Õhtul ulatub tuul saartel ja rannikul 8–13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 14–17 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ja vihmane ilm. Sadu on mitmel pool tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 6–12, puhanguti 15, rannikul 18 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul Lääne-Eesti saartel loodesse, ulatudes 14–20, puhanguti kuni 27 m/s. Sooja on 8–13 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Puhub loode- ja lääne-, pärastlõunal lääne- ja edelatuul 7–13, saartel ja rannikul 10–15, puhanguti 20 m/s. Sooja on 11–15 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5–10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 5–10, rannikul kuni 14 kraadi. Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaretuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 12–15 kraadi.