FOTOD ⟩ Võrumaal langes tuleroaks elumaja

«Elumaja teisel korrusel põles katusealune,» ütles Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik. Ta lisas, et majal on suured tulekahjustused. «Alumise korruse ruumidel on veekahjustused, nii et põhimõtteliselt on hoone elamiskõlbmatu.»

Tema sõnul pääsesid kahekorruselisest elumajast välja kaks naist ja üks mees. «Nad on elu ja tervise juures,» kinnitas Kiik.

Suitsuandur oli majas olemas. «Kõik vajalikud andurid olid olemas. Millest tulekahju alguse sai, ei oska praegu veel ütelda,» sõnas Kiik kella 16.10 paiku.

Täna kella 20 paiku teatas Võru päästekomando, et tulekahjule reageeriti suurte jōududega: sündmuskohal olid Võru, Vastseliina, Mõniste ja Põlva päästjad ning Rõuge vabatahtlikud. Hoone hävis veekahjustuste tõttu.