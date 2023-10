PILDID ⟩ Tugevad tuuleiilid põhjustasid Põlvamaal palju pahandust

«Praeguste kahjustuste ja olemasolevate radariandmete põhjal on tekkinud hoopis trombi ehk keeristormi kahtlus,» kirjutas Kiitsak sotsiaalmeedias. «Radariandmetest on näha, et tsirkulatsioon kestis üsna pikka aega. Kulminatsioon jäi kella 15.50-16.25 vahele. Kahjustused Mustajõe külas kell 16.02 (+-5 min), Suurkülas kell 16.12 (+-5 min) ja Oleski külas kell 16.17 (+-5min).»

Suurküla elanikud andsid sotsiaalmeedias teada järgmist: «SOS! Vajame kiiremas korras abi! Tänane torm viis ära meie maja katuse. Vajame taastamiseks heade inimeste abi, iga annetus loeb. EE202200221018754350, Põlva vald, Suurküla, Suuremaja KÜ.»

Kairo Kiitsaku postituse kommentaarides kirjeldas üks Põlvamaal Voorekülas elav naine, et korraks tuli õudne tuul. «Mõtlesin, et traktor on akna taha tulnud, aga tuul tahtis tamme maa seest välja juurida. Tamm oli siiski tugevam.»

Üks teine naine andis kommentaariumis teada, et Põlvamaal Ahjal tuli ka korraga meeletu vihm ja torm. «Kardinad olid ees ja mõtlesin, et nüüd küll mingi rahe. Välja vaadates meeletult suur tuul ja tugev vihm. Aga kestis meil väga lühikest aega. Nagu olekski midagi üle käinud.»

Teadjamate sõnul käis ka Võrumaal Sulbi kandis kõva tuul üle.