Endine Eesti 200 tegevjuht soovis tagasi astuda juba kevadel

Tõrvas sündinud ja kasvanud Kadri Napritson-Acuna sõnas Lõuna-Eesti Postimehele, et otsus tegevjuhi kohast loobuda tuli juba kevadel, kui Eesti 200 sai koalitsiooni. «Lihtsalt läks natuke aega, et amet kellelegi üle anda. Olen erakonna juhatuses ja saan selle kaudu siiski organisatsiooni panustada ja jätkan seda sellises formaadis. Kes minu koha tegevjuhina üle võtab, selgub järgmiste nädalate jooksul,» sõnas ta.

Napritson-Acuna on üks erakonna asutajaid ja tal on siiamaani meeles partei pöörane algus. «Tunnen suurt osa selle liikmeskonnast, kuna olin seal, kui pidime mõne kuuga saama kokku 500 inimest, et erakonda moodustada ja siis paari kuu pärast riigikogusse saada. See oli pöörane aeg. Riigikogusse ei saanud, aga töö ei lõppenud. Veel suurem töö oli ees, kuna meil on pikk plaan,» meenutas ta.