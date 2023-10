Põlva ainuke pangakontor vahetas asukohta

Coop Panga müügivõrgu juhi Helle Luksi sõnul on kodumaise panga jaoks oluline olla oma klientide lähedal. «Kuigi kliendid kasutavad üha enam interneti- ja mobiilipanka, peab igapäevastes rahaasjades olema võimalik nõu küsida ka professionaalselt klienditeenindajalt. Seetõttu uuendame pidevalt oma kogu Eestit katvat kontorivõrku,» sõnas Luks.

Coop Panga Põlva kontor on uues asukohas Coop Maksimarketi kassade vastas avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00–17.00.

Põlva kontor on küll sularahavaba, kuid kõik Coop Panga kaardi kasutajad – nii era- kui ka ärikliendid – saavad ilma teenustasuta sularaha pangaarvele maksta ja sealt välja võtta kõigist Coopi kaupluste kassadest üle Eesti. «Lisaks saavad meie pangakaardi kasutajad ilma teenustasuta sularaha välja võtta ka kõigist sularahaautomaatidest, olenemata sellest, millise firma logo pangaautomaadil on,» lisas Luks.

Coop Panga Rahnu arvelduspakett annab võimaluse kasutada üht suurimat sularahavõrgustikku ja teha tasuta makseid ja sularahatoiminguid nii Eestis kui ka üle Euroopa. Lisaks saab iga Coop Panga deebet- ja krediitkaardi kasutaja parimad hinnad Coopi kauplustest ning tema ostud on kaetud tasuta ostukindlustusega.

Coop Pangal on 12 Eesti linnas 15 kontorit, millest 6 saab teha ka sularahatoiminguid. Kõik Coop Panga kontorid on avatud esmaspäevast reedeni ning kontori külastamiseks ei pea eelnevalt aega broneerima.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 172 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.