Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonnas algas õppuse Ussisõnad teine etapp

«Juhtivkoosseisu formeerimine toimus kaks päeva tagasi ning minu hinnangul on kõik mehed motiveeritud ja teotahet täis,» ütles Lõuna maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Raul Kütt. «Juhtide väljaõpe kulmineerus esimese lahingukäsu saamisega, mida järgnevatel päevadel saabuva reakoosseisuga ellu viima hakatakse.»

Formeerimisele saabunud reservväelane Matti Sivula, kes tavaelus on CNC-pingi operaator, oli väga rahul võimalusega osaleda õppusel Ussisõnad. «Minu jaoks on tegemist võimalusega tuua vaheldust oma ellu,» ütles Sivula. Maakaitseväelane lisas, et tema tööandja pidi küll töö ümber korraldama aga temale tööandja poolt takistusi ei seatud.